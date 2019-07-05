Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем

Несмотря на регулярные призывы со стороны Минобороны России, Вашингтон не прекращает разведывательные операции у российских границ.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По информации российского военного ведомства, над водами Черного моря был замечен воздушный объект, приближающийся к границе.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, который сразу же изменил направление полета от государственной границы РФ", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что полет истребителя Су-27 был осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования.

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Кроме того, в Сети появились видео перехвата "Посейдона" в 75 километрах от Крыма. Соответствующую запись опубликовал в своем Twitter журналист Александр Коц.

Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l — Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г.

Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Еще немного съемок от подписчика. Перехват американского Р-8 Посейдон в нейтральном небе в 75 километрах от побережья Крыма. pic.twitter.com/Y9xIPPSBsE — Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.