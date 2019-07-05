"Вернись на грешную Землю": Путин дал совет Гуаидо

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом страны, вышел на площадь, поднял руки к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом страны.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин, говоря об обращении к Богу лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом страны, отметил, что Господь в ответ "никакого сигнала не подал", и призвал "вернуться на Землю" и руководствоваться общепринятыми демократическими процедурами, передает РИА Новости.

"Вот лидер оппозиции господин Гуаидо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал", - заявил Путин.

"Поэтому думаю, что нужно вернуться на нашу грешную бренную Землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному: к диалогу и обращению к народу, к избирателям - нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что говорил это в ходе всех состоявшихся в Риме и Ватикане переговоров.

Попытка переворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге.

Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

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30 апреля оппозиция в Венесуэле попыталась совершить переворот. Глава парламента Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота, Мадуро распорядился начать расследование событий 30 апреля.