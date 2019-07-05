Корабли Черноморского флота России начали учения в районе маневров НАТО

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции, созданный для ведения радиоэлектронной разведки, ранее вошел в акваторию Черного моря и примет участие в учениях НАТО Sea Breeze.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Группировка кораблей Черноморского флота начала плановые маневры в акватории Черного моря, где параллельно проходят военно-морские учения НАТО Sea Breeze, рассказали РИА Новости в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

В учениях принимают участие около десяти кораблей, в частности большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60".

Группировка кораблей проводит маневры на морских полигонах, а на завершающем этапе учений экипажи будут осуществлены ракетные и артиллерийские стрельбы, подчеркивается в сообщении.

"Группировка кораблей Черноморского флота продолжает комплекс мероприятий по контролю за деятельностью кораблей НАТО, участвующих в военно-морском учении "Си Бриз — 2019" в северо-западной части Черного моря", — сообщили в пресс-службе.

Сейчас в Черном море проходят украино-американские учения Sea Breeze — 2019. Согласно украинскому законодательству, в стране не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента. Такой закон экс-президент Петр Порошенко подписал в марте. Помимо учений Sea Breeze, он касается украинско-американских учений Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher и многонациональных учений "Кленовая арка".

В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовал меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, в частности, учения, обмен информацией и заходы в порты. По его словам, это поможет улучшить осведомленность НАТО о ситуации в акватории.

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В российском МИД отмечали, что проведение этих маневров — опасная идея, к которой в Москве будут относиться "соответствующим образом".