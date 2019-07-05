Задержание иранского танкера в Гибралтаре: что об этом известно

По информации правительства Гибралтара, супертанкер вез груз на нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Баньяс. Шедший под панамским флагом танкер Grace 1 перевозил два миллиона баррелей сырой нефти.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, в ответ Иран угрожает задержать британское судно, передает РИА Новости.

С заявлением об ответном шаге выступил председатель Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Ирана Мохсен Резаи.

"Если Великобритания не отпустит иранский танкер, ответственные органы обязаны предпринять ответный шаг и задержать один английский танкер", - написал Резаи в Twitter.

Танкер, перевозивший нефть в Сирию, был задержан в четверг 4 июля по просьбе США.

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон назвал задержание иранского танкера "отличной новостью".

"Отличные новости: Великобритания задержала супертанкер Grace 1, груженый иранской нефтью, направлявшийся в Сирию в нарушение санкций ЕС", - написал Болтон в Twitter, отметив, что США и союзники продолжат мешать торговать властям в Тегеране и Дамаске.

Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, судно было задержано из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии".

Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций ЕС, поскольку они не основываются на решениях ООН.

МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна и потребовал отпустить танкер.

В свою очередь иранское агентство Mehr сообщило, что задержанный в Гибралтаре танкер Grace 1 якобы принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line. При этом агентство не уточняет источник данной информации. По его данным, танкер перевозил иранскую нефть для Сирии.

Отношения США и Ирана обострились после того, как 13 июня в Ормузском проливе, через который проходит 40 процентов всей транспортируемой по морю нефти, два танкера Саудовской Аравии, а также судна ОАЭ и Норвегии атаковали неизвестные. Обвинив в этом Иран, американцы направили в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и четыре бомбардировщика Б-52.

20 июня в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом был сбит американский беспилотник. По данным администрации США, аппарат поразила иранская зенитная ракета. После этого президент Дональд Трамп отдал приказ об ударе по Ирану, однако отменил операцию.