Психологи посоветовали, как стать счастливым в современном мире

СУХУМ - 6 июл, Sputnik. Не делать счастье самоцелью и научиться сохранять баланс между сложными и простыми аспектами в жизни, посоветовали психологи, принимающие участие в XVI Европейском психологическом конгрессе.

"Давно вся мировая философия поняла: когда счастье становится целью, оно от нас ускользает. Оно приходит не к тем, кто стремится к счастью, а к тем, кто стремится к чему-то другому, как побочный результат", — сказал РИА Новости доктор психологических наук, профессор НИУ ВШЭ и МГУ Дмитрий Леонтьев.

Доктор философских и психологических наук, постдок факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел в Нью-Йорке Рафаэла Калати добавила, что для того, чтобы быть счастливыми, надо научиться принимать неизбежные вещи.

"Счастье — это быть живым, любить то, чем ты занимаешься, свою работу, деятельность. Также для счастья необходимо научиться сохранять баланс между сложными аспектами нашей жизни и простыми. Ключ к счастью — научиться принимать то, чего мы не можем изменить в нашей жизни, и нужно научиться позитивно воспринимать окружающий мир и искать положительные моменты, причины жить", — сказала психолог.

Президент Международного союза психологических наук при ЮНЕСКО Сазасивэн Купер в свою очередь отметил, что у молодежи есть шанс все изменить, чтобы стать счастливыми.

"Мы можем ответить на вопрос, как человечеству стать счастливым, посмотрев на молодых людей, которые имеют шанс все изменить. Чтобы обрести личное счастье, нужно понимать, каким человеком ты видишь себя, понимать свои приоритеты и находить тех людей, которые помогут тебе в этом", — сказал Купер.

XVI Европейский конгресс проходил в Москве с 2 по 5 июля. Программа предполагала три дня активного диалога и обмена знаниями по 30 направлениям психологии.