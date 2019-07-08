Ни грамма: ученые объяснили как вернуть психическое здоровье

Китайские ученые наблюдали за жизнью примерно десяти тысяч жителей Гонконга на протяжении пяти лет, чтобы изучить влияние умеренного употребления алкоголя на психическое здоровье человека.

СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Согласно исследованию китайских ученых, опубликованном в журнале CMAJ, полный отказ от алкоголя положительно влияет на психическое здоровье человека.

Как отметили ученые, умеренное употребление алкоголя не всегда улучшает жизнь человека, вместо этого лучше совсем отказаться от него, что позволит пьющим людям достичь почти такого же уровня психического здоровья, как и у абсолютных трезвенников.

В рамках своего исследования ученые наблюдали за жизнью примерно десяти тысяч жителей Гонконга на протяжении пяти лет. Часть из них никогда не пробовали спиртное, а другие употребляли его в умеренных количествах, примерно 7-14 небольших порций горячительных напитков каждую неделю.

Выяснилось, что непьющие реже всего жаловались на появление проблем психического характера по сравнению со всеми остальными категориями респондентов. И что самое интересное — состояние пьющих людей заметно улучшалось и достигало почти тех же значений, что и у трезвенников, когда они отказывались от алкоголя на любом этапе исследования.

результаты исследования китайские ученые сопоставили с выводами своих американских коллег, сделанных на основе аналогичного исследования на территории США. Как оказалось, сила этого эффекта была такой же среди пьющих и непьющих жительниц Америки, тогда как среди мужчин он не наблюдался. Ученые предполагают, что это может быть связано как с национальными особенностями употребления спиртного, так и с тем, что исследуемых данных могло быть недостаточно.