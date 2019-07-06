Союз журналистов России осудил отказ Лондона в аккредитации корреспонденту Sputnik

СУХУМ - 6 июл, Sputnik. Организаторы Глобальной конференции по свободе прессы оказали сами себе медвежью услугу, отказав корреспонденту Sputnik в аккредитации, заявил секретарь и глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир.

"Аудиторию, читателей, зрителей, слушателей, где бы то ни было, в какой бы то ни было стране за дураков держать нельзя. Люди все всегда прекрасно понимают, никакая пропаганда никогда не может работать долго и на сто процентов. Люди всегда будут задаваться вопросом, почему что-то происходит. И обязательно люди будут задаваться вопросом, почему на глобальную конференцию по свободе слова не допустили журналиста без каких бы то ни было оснований", - цитирует Шарифа РИА Новости.

Он также отметил, что представления организаторов конференции и британского МИДа о свободе слова не соотносятся с реальностью, где свобода слова подразумевает существование альтернативной точки зрения.

Sputnik не аккредитовали на конференцию по свободе СМИ в Лондоне>>

В субботу 6 июля организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik, не объяснив причину такого решения.