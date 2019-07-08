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Глава Минпромторга России: Aurus вполне конкурентен с BMW 7 серии

© Sputnik / Илья Питалев
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Автомобили AURUS ранее получили награду "Прорыв года" в рамках ежегодного народного голосования в премии "Автомобиль года в России", который прошел в России уже в 19 раз.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал в интервью РИА Новости о том, что автомобиль Aurus не уступает по расходу топлива зарубежным аналогам и вполне конкурентен с BMW 7 серии.

"Я говорил с водителями, Aurus вполне конкурентен с BMW 7 серии с объемом двигателя пять литров. У нашей машины объем двигателя меньше, а мощность существенно выше за счет компрессоров, и плюс еще электромашина. Поэтому там и динамика очень крутая, и по расходу топлива автомобиль получился конкурентный. При этом в своем классе наш автомобиль - один из самых больших и тяжелых", - сказал министр.

Автомобиль, находящийся в распоряжении глава Минпромторга, проехал уже более 11 тысяч километров, отметил глава ведомства.

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"Еще одна добавленная к общему эксплуатируемому в рамках испытаний парку машина - для Государственного научного центра России - всегда хорошая референция для анализа данных", - отметил Мантуров.

Кроме того, министр рассказал о том, что в процессе опытной эксплуатации машины возникают отдельные технические вопросы.

"Это касается всех автомобилей без исключения. У меня были разные марки - начинал с Volvo в 90-х годах, и BMW, и Mercedes - у всех, как только выпускается какая-то новая машина, первые полгода-год есть детские болезни. А особенно если речь о полностью новой платформе", - пояснил он.

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Коммерческая реализация отечественных машин для первых лиц государства торговой марки Aurus составят в этом году не более пять-шесть штук из-за активных отгрузок в адрес гаража президента, обратил внимание Денис Мантуров.

"Максимум пять, может, шесть машин будет продано коммерческим клиентам. Это наши политики, но не из правительства. Сегодня очень интенсивно пополняется парк основного заказчика, и у нас основная нагрузка как раз приходится на второе полугодие. C августа идут массовые отгрузки", - сказал министр.

По его словам, на машину также очень много иностранных заказчиков.

© Foto / АО Концерн "Калашников"
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"У нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко, он спрашивал, когда можно купить машину. Из Ближнего Востока очень много заказчиков. Преимущество в том, что мы в конструкцию серийного автомобиля изначально заложили решение по бронированию. Таким образом, броня не съедает внутреннее пространство. Если сесть в обычный люксовый Mercedes, а после этого в бронированный, разница ощутима - он значительно уменьшается в объемах", - проинформировал глава Минпромторга.

Прототип мотоцикла Aurus появится не ранее 2021 года, концерн "Калашников" принимает участие в разработке новинки, рассказал министр.

"По мотоциклу работа идет в плановом режиме. Я думаю, что о появлении прототипа можно говорить не ранее, чем к 2021 году. Работаем над концептуальным технологическим решением, пока большинство склоняется к тому, что это будет электромотоцикл. Концерн "Калашников" принимает участие в разработке", - рассказал министр.

Представитель госинститута НАМИ — разработчика модельной линейки Aurus – в мае сообщал, что мотоцикл приступил к испытаниям. До этого Мантуров говорил, что серийное производство мотоцикла будет запущено не ранее 2020 года. Он отмечал, что мотоцикл будет полностью электрическим, его внешний вид будет вписан в модельный ряд Aurus.

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