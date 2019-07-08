Глава Минпромторга России: Aurus вполне конкурентен с BMW 7 серии

Автомобили AURUS ранее получили награду "Прорыв года" в рамках ежегодного народного голосования в премии "Автомобиль года в России", который прошел в России уже в 19 раз.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал в интервью РИА Новости о том, что автомобиль Aurus не уступает по расходу топлива зарубежным аналогам и вполне конкурентен с BMW 7 серии.

"Я говорил с водителями, Aurus вполне конкурентен с BMW 7 серии с объемом двигателя пять литров. У нашей машины объем двигателя меньше, а мощность существенно выше за счет компрессоров, и плюс еще электромашина. Поэтому там и динамика очень крутая, и по расходу топлива автомобиль получился конкурентный. При этом в своем классе наш автомобиль - один из самых больших и тяжелых", - сказал министр.

Автомобиль, находящийся в распоряжении глава Минпромторга, проехал уже более 11 тысяч километров, отметил глава ведомства.

"Еще одна добавленная к общему эксплуатируемому в рамках испытаний парку машина - для Государственного научного центра России - всегда хорошая референция для анализа данных", - отметил Мантуров.

Кроме того, министр рассказал о том, что в процессе опытной эксплуатации машины возникают отдельные технические вопросы.

"Это касается всех автомобилей без исключения. У меня были разные марки - начинал с Volvo в 90-х годах, и BMW, и Mercedes - у всех, как только выпускается какая-то новая машина, первые полгода-год есть детские болезни. А особенно если речь о полностью новой платформе", - пояснил он.

Конкурент Bentley и Rolls-Royce: американский автопортал оценил Aurus>>

Коммерческая реализация отечественных машин для первых лиц государства торговой марки Aurus составят в этом году не более пять-шесть штук из-за активных отгрузок в адрес гаража президента, обратил внимание Денис Мантуров.

"Максимум пять, может, шесть машин будет продано коммерческим клиентам. Это наши политики, но не из правительства. Сегодня очень интенсивно пополняется парк основного заказчика, и у нас основная нагрузка как раз приходится на второе полугодие. C августа идут массовые отгрузки", - сказал министр.

По его словам, на машину также очень много иностранных заказчиков.

"У нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко, он спрашивал, когда можно купить машину. Из Ближнего Востока очень много заказчиков. Преимущество в том, что мы в конструкцию серийного автомобиля изначально заложили решение по бронированию. Таким образом, броня не съедает внутреннее пространство. Если сесть в обычный люксовый Mercedes, а после этого в бронированный, разница ощутима - он значительно уменьшается в объемах", - проинформировал глава Минпромторга.

Прототип мотоцикла Aurus появится не ранее 2021 года, концерн "Калашников" принимает участие в разработке новинки, рассказал министр.

"По мотоциклу работа идет в плановом режиме. Я думаю, что о появлении прототипа можно говорить не ранее, чем к 2021 году. Работаем над концептуальным технологическим решением, пока большинство склоняется к тому, что это будет электромотоцикл. Концерн "Калашников" принимает участие в разработке", - рассказал министр.

Представитель госинститута НАМИ — разработчика модельной линейки Aurus – в мае сообщал, что мотоцикл приступил к испытаниям. До этого Мантуров говорил, что серийное производство мотоцикла будет запущено не ранее 2020 года. Он отмечал, что мотоцикл будет полностью электрическим, его внешний вид будет вписан в модельный ряд Aurus.