Почти две тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились три гражданина Сирии.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Более 1,8 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает РИА Новости. © Sputnik / Михаил Воскресенский Стабильная нестабильность: кому невыгоден мир в Сирии

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 825 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 407 человек (женщин – 122, детей – 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 418 человек (женщин – 425, детей – 723)", - говорится в сообщении.

По информации центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории, а также уничтожили 36 взрывоопасных предметов.

Кроме того, Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - пять.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Хама – пять, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинции Хама", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.

Захарова о выводе американских войск из Сирии: ни логики, ни прогресса>>

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России