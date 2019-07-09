Люди в Донбассе должны говорить на том языке, на котором хотят, заявил Зеленский

СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту издания "Украинские новости" рассказал, какое будущее ожидает русский язык в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что в будущем русский язык может получить особый статус в регионе.

"Я думаю, что, когда прекратим войну, нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят", — сказал Зеленский.

Кроме того, новоизбранный президент обратил внимание на то, что на Украине в целом нет проблем с использованием русского языка.

"Просто такая была информационная война, что нельзя говорить на русском языке. Я вот президент, и я говорю с вами, как хочу", - сказал Зеленский журналисту уже на русском языке.

Украинский лидер также отметил, что если от жителей региона последует соответствующая просьба, то он не видит "большой проблемы в том, чтобы это обсудить".

В последние годы на Украине регулярно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. В апреле Рада приняла закон о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Защищать всех: Зеленский выступил в Донбассе на русском языке>>

При этом в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.

Путин об Украине: готовы к сотрудничеству на основе доверия>>

Позже в самопровозглашенной ДНР заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.