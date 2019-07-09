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Люди в Донбассе должны говорить на том языке, на котором хотят, заявил Зеленский

© Sputnik / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести в Минске переговоры в формате Украина-Россия-США-Великобритании-Германия-Франция.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту издания "Украинские новости" рассказал, какое будущее ожидает русский язык в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что в будущем русский язык может получить особый статус в регионе.

"Я думаю, что, когда прекратим войну, нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят", — сказал Зеленский.

Кроме того, новоизбранный президент обратил внимание на то, что на Украине в целом нет проблем с использованием русского языка.

© Sputnik / Стрингер
"Надо поговорить": Зеленский предложил Путину переговоры в Минске

"Просто такая была информационная война, что нельзя говорить на русском языке. Я вот президент, и я говорю с вами, как хочу", - сказал Зеленский журналисту уже на русском языке.

Украинский лидер также отметил, что если от жителей региона последует соответствующая просьба, то он не видит "большой проблемы в том, чтобы это обсудить".

В последние годы на Украине регулярно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. В апреле Рада приняла закон о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

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При этом в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

Последствия обстрела в Горловке
© Sputnik / Сергей Аверин
С начала президентства Зеленского ситуация в Донбассе накалилась, заявили в ДНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.

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Позже в самопровозглашенной ДНР заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.

Минские соглашения
© Sputnik /
Минские соглашения

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Теги:
ЛНР, ДНР, Владимир Зеленский


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