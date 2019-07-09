Британский самолет-разведчик засекли у берегов Новороссийска

Минобороны России регулярно призывает страны НАТО прекратить подобные разведывательные операции, однако штаб-квартира альянса ответила на это отказом.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Самолет Военно-воздушных сил Великобритании провел разведку у черноморского побережья России, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

По информации портала, радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ694 и позывным RRR7308 сделал круг в районе Новороссийска на расстоянии 61,3 километра от береговой линии.

В 07:50 самолет облетел береговую линию в районе Севастополя на расстоянии около ста километров, после чего направился на аэродром базирования.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

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Страны НАТО отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на регулярные призывы со стороны Минобороны.