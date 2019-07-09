Почти полторы тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились пять граждан Сирии.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Более 240 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще порядка 1050 человек прибыли из Иордании, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 тысяча 299 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 243 человека (женщин - 73, детей - 123), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 1 056 человек (женщин - 317, детей - 539)", - сказано в сообщении.

Инженерные подразделения сирийской армии за прошедшие сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Было разминировано 2,6 гектара территории, а также обнаружено и уничтожено 37 взрывоопасных предметов.

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Кроме того, сообщается, что Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - один.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Хама – четыре, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Хама", - сказано в сообщении военного ведомства России.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России