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Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Финляндии Антти Ринне в Берлине, 10 июля 2019

Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публике

© AP Photo. Markus Schreiber
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Канцлер Германии Ангела Меркель испытала приступ дрожи во время встречи с премьер-министром Финляндии в среду 10 июля. Это уже третий подобный случай за месяц.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Канцлера Германии Ангелу Меркель охватила дрожь во время прослушивания гимна с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.

На опубликованных кадрах видно, что приступ длился около минуты, но Меркель не сдвинулась с места, несмотря на недомогание. Глава финского правительства на происходящее никак не отреагировал.

Позже представитель Кабинета министров Германии заявил, что канцлер чувствует себя хорошо, переговоры с Ринне проходят в плановом режиме.

 

Это уже третий подобный случай за месяц. В июне Меркель почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь.

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Во время итоговой пресс-конференции Меркель заявила, что ей стало плохо из-за обезвоживания, добавив, что она почувствовала улучшение, выпив несколько бутылок воды.

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Через несколько дней ситуация повторилась во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда канцлеру предложили стакан воды, от которого она отказалась.

Теги:
Ангела Меркель


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