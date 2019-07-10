Черноморский флот России опроверг заход "Сметливого" в зону учений Sea Breeze

Пресс-служба военно-морских сил Украины заявила, что "Сметливый" 10 июня в 8 утра зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы в рамках учений.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Черноморский флот России опроверг информацию о заходе сторожевого корабля "Сметливый" в зону проведения учений НАТО Sea Breeze-2019, передает РИА Новости.

"Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019 не соответствует действительности", - сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Там отметили, что "Сметливый" выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации с угрозой гражданскому судоходству. "При этом "Сметливый" действует в строгом соответствии с нормами международного права", - подчеркивается в сообщении.

Как утверждали в украинских ВМС, корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но якобы "сделал вид, что у него проблемы со связью".

Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщила, что российские военные начали плановые учения в акватории Черного моря, где одновременно проходят военно-морские учения НАТО Sea Breeze.

В них задействованы около десяти кораблей, в частности большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60".

Черноморский флот России контролирует корабли НАТО, вошедшие в Черном море >>

Sea Breeze-2019 будут проходить на Украине до 12 июля. По данным Нацгвардии Украины, в маневрах будут задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты. В МИД РФ в свою очередь назвали проведение украинско-американских учений опасной идеей, добавив, что будут относиться к ним соответствующим образом.