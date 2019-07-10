Лондон не выполнил требование России объяснить недопуск Sputnik и RT на форум СМИ

Форум по свободе прессы пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля. Организатором выступает британский МИД и правительство Канады.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Власти Великобритании не выполнили требование России объяснить недопуск телеканала RT и агентства Sputnik на "Глобальную конференцию по свободе СМИ", передает РИА Новости.

Ситуация вокруг RT и Sputnik возмутила МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова во вторник заявила, что Россия требует от Лондона за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых российским СМИ было отказано в аккредитации на конференцию.

Британский МИД объяснил отказ допустить RT и Sputnik на саммит, "активной ролью RT и Sputnik в распространении дезинформации".

На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса в семи эпизодах. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИДе не ответили ничего.

Лондон и ранее пытался препятствовать деятельности российских СМИ. Так, после инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери парламентарии призвали правительство отозвать у RT лицензию на вещание.