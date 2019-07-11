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Регионы России. Крым

Британский самолет провел разведку у Черноморского побережья России

© Sputnik / Алексей Лебедев
В мире
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Страны НАТО отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на регулярные призывы со стороны Минобороны России.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1. с бортовым номером ZJ692 второй раз за два дня пролетел вдоль Черноморского побережья России, сообщает Plane Radar.

Девятого июля еще один британский самолет-разведчик зафиксировали в районе Новороссийска.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты все чаще появляются у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

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Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы Минобороны.




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