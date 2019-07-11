Симоньян одобрила идею форума по свободе СМИ, альтернативного лондонскому

Форум по свободе прессы пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля. Организатором выступает британский МИД и правительство Канады.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала идею сенатора Алексея Пушкова о проведении агентством международной конференции по свободе слова в ответ на аналогичное мероприятие в Лондоне, куда RT и Sputnik допущены не были.

"Это хорошая идея, мы обсудим сроки и формат такой конференции", - заявила Симоньян РИА Новости.

Власти Британии отказали RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходит в Лондоне. Британский МИД объяснил отказ в допуске на саммит, "активной ролью RT и Sputnik в распространении дезинформации".

На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса в семи эпизодах. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИДе не ответили ничего.

Лондон и ранее пытался препятствовать деятельности российских СМИ. Так, после инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери парламентарии призвали правительство отозвать у RT лицензию на вещание.