Уши Google: компания призналась в прослушке команд голосовому помощнику

Поводом для специального заявления компании стала утечка конфиденциальных звуковых данных, которую допустил один из сотрудников компании.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Компания Google в специальном заявлении признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику Google Assistant, передает РИА Новости. © AFP 2019 / Loic Venance Шпион, выйди вон: Google позволяет читать почту пользователей

В заявлении компания обратила внимание на то, что Google пересылает отрывки переговоров между пользователями и сервисом Google Assistant экспертам по всему миру.

"Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant", - подчеркивается в заявлении.

Специальное заявление было сделано вследствие утечки конфиденциальных звуковых данных, которую допустил один из специалистов, привлеченных к исследованиям. Компания пообещала провести внутреннее расследование и принять необходимые меры для устранения уязвимостей.

Google будет отслеживать политическую рекламу на своих ресурсах>>

Кроме того, в Google подчеркнули, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд, отдаваемых Google Assistant. Также экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне команд, и другие посторонние звуки.