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Логотип компании Google. Архивное фото

Уши Google: компания призналась в прослушке команд голосовому помощнику

© AP Photo / Jens Meyer
В мире
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Поводом для специального заявления компании стала утечка конфиденциальных звуковых данных, которую допустил один из сотрудников компании.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Компания Google в специальном заявлении признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику Google Assistant, передает РИА Новости.

Логотип Google
© AFP 2019 / Loic Venance
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В заявлении компания обратила внимание на то, что Google пересылает отрывки переговоров между пользователями и сервисом Google Assistant экспертам по всему миру.

"Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant", - подчеркивается в заявлении.

Специальное заявление было сделано вследствие утечки конфиденциальных звуковых данных, которую допустил один из специалистов, привлеченных к исследованиям. Компания пообещала провести внутреннее расследование и принять необходимые меры для устранения уязвимостей.

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Кроме того, в Google подчеркнули, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд, отдаваемых Google Assistant. Также экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне команд, и другие посторонние звуки.

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Теги:
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