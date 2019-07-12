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Россия начала поставки С-400 в Турцию

© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Контракт на поставку С-400 подразумевает частичную передачу технологий производства ЗРК.

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Россия начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое Минобороны.

"Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила в Турцию. Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Турция приобрела российские ЗРК С-400, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

© Sputnik / Евгений Биятов
Эрдоган: Турция задействует С-400 в случае нападения на нее

В Вашингтоне утверждают, что С-400 не совместимы со стандартами НАТО, и грозят Турции санкциями, в том числе отказом поставлять истребители F-35. В середине июня Пентагон объявил, что больше не будет принимать турецких пилотов на обучение на F-35, а тем, кто уже обучается, предписал покинуть Штаты до 31 июля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что США занимаются грабежом, отказывая Турции в поставках новейших истребителей F-35.

"Если у вас есть клиент, который регулярно платил свои платежи, как вы можете не дать этому клиенту то, что он хочет? Это называется грабежом", — сказал Эрдоган.

Это не по нашему: Эрдоган рассказал, почему Турция не отказалась от С-400>>

Власти Турции также подчеркнули, что не откажутся от закупок С-400.

© Sputnik /
Характеристики С-400 "Триумф"

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Теги:
С-400 «Триумф»


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