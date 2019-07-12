Почти полторы тысячи беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились семь граждан Сирийской Арабской Республики.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Почти 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 482 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 329 человек (женщин – 99, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 153 человека (женщин – 346, детей – 588)", - сказано в сообщении.

Более того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Было разминировано 1,8 гектара территории, а также обнаружено и уничтожено 48 взрывоопасных предметов.

Из 45 посольств России в иностранных государствах, где находятся сирийские беженцы, тридцать стран (Турция, Ливан, Иордания, Германия, Ирак, Египет, Нидерланды, Австрия, Дания, Греция, Швейцария, Кипр, Бельгия, Италия, Румыния, Испания, Ирландия, Мальта, Польша, Босния и Герцеговина, Аргентина, Люксембург, Хорватия, Словения, Болгария, Венгрия, Исландия, Словакия, Чехия, Латвия) подтвердили количественные данные относительно нахождения в этих государствах сирийских граждан.

На территории данных стран находятся 6 317 503 человека (Турция – 3 614 108, Ливан – 935 454, Иордания – 664 330, Германия – 534 011, Ирак – 252 983, Египет – 132 713, Нидерланды – 74 998, Австрия – 42 505, Дания – 17 995, Греция – 13 139, Швейцария – 6 702, Кипр – 5 899, Бельгия – 3 982, Италия – 3 836, Румыния – 3 101, Испания – 2 352, Ирландия – 1 729, Босния и Герцеговина – 1 630, Аргентина – 1 496, Мальта – 1 289, Польша – 1 069, Люксембург – 663, Хорватия – 530, Словения – 460, Исландия – 197, Болгария – 180, Венгрия – 51, Словакия – 43, Чехия – 39, Латвия – 19).

Оценочно, изъявили желание вернуться на родину 1 712 264 сирийца из десяти стран мира. Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 531 693 человека.

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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России