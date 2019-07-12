13:55 12 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.02
  • EUR71.01
Поиск

Зеленский атакует: Рада рассмотрит законопроект о люстрации Порошенко

© Sputnik / Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
1001

Ранее Зеленский предложил навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, в том числе Порошенко.

СУХУМ, 12 июл –  Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект, по которому его предшественник Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию, сообщает РИА Новости.

"С целью прекращения в дальнейшем злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избегания ответственности за действия, направленные на собственное обогащение, законопроектом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации), а также уточнены некоторые критерии осуществления очистки власти", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект Зеленского предполагает увеличени перечня должностей, подпадающих под люстрацию. В частности, под действия нового закона попадут президент, все депутаты парламента, спикер Рады, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, руководство оборонных предприятий.

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Люстрация власти была одним из главных требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.

Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу 20 мая, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства. Кроме того, новый лидер государства призвал парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс.

Люди в Донбассе должны говорить на том языке, на котором хотят, заявил Зеленский>>

Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал, что Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

По теме

Зеленский о завершении конфликта в Донбассе: появилась хрупкая надежда
С начала президентства Зеленского ситуация в Донбассе накалилась, заявили в ДНР
Защищать всех: Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Теги:
люстрация, Петр Порошенко, Владимир Зеленский


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Таинственные лабиринты, морской заяц и тюрьма: чем вас удивят Соловецкие острова
Повелители снега и мастера лучей: как устроена работа театрального осветителя
Что будет, если бросить курить
Соцсети
Sputnikabkhazia