Зеленский атакует: Рада рассмотрит законопроект о люстрации Порошенко

Ранее Зеленский предложил навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, в том числе Порошенко.

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект, по которому его предшественник Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию, сообщает РИА Новости.

"С целью прекращения в дальнейшем злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избегания ответственности за действия, направленные на собственное обогащение, законопроектом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации), а также уточнены некоторые критерии осуществления очистки власти", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект Зеленского предполагает увеличени перечня должностей, подпадающих под люстрацию. В частности, под действия нового закона попадут президент, все депутаты парламента, спикер Рады, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, руководство оборонных предприятий.

Люстрация власти была одним из главных требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.

Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу 20 мая, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства. Кроме того, новый лидер государства призвал парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс.

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Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал, что Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.