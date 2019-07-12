МИД России об американских санкциях: бессмысленное проявление бессилия

Палата представителей конгресса США ранее приняла поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая позволяет ввести санкций в отношении суверенного долга России.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Москва призывает Вашингтон задуматься, стоит ли и дальше оказывать бессмысленное санкционное давление, которое лишь вредит самим американцам, говорится в завлении МИД России.

"Запретами на инвестирование в российскую экономику власти США могут лишь лишить немалых доходов своих граждан, в том числе пенсионеров, поскольку американские пенсионные фонды охотно вкладывают средства в наши надежные и высоколиквидные долговые бумаги. Развитие России это не остановит, с выбранного пути нас не свернет. Так что вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям", - сказано в комментарии внешнеполитического ведомства России.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, законы, предусматривающие антироссийские санкции - это проявление "русофобских инстинктов", отражающих бессилие США.

"Вообще, в Конгрессе США сегодня находится порядка 20 проектов законов, предусматривающих антироссийские санкции. Для целого ряда американских законодателей выдвижение подобных инициатив, в большинстве ограничивающихся популистскими заявлениями, превратилось в одно из основных занятий", - обратили внимание российские димломаты.

"Однако проявление русофобских инстинктов в таких масштабах, скорее, отражает бессилие. То же относится к реальным санкционным мерам против России, к которым Вашингтон с 2011 года прибегал уже более 70 раз, так и не сумев добиться желаемого изменения независимого курса нашей страны", - резюмировали в МИД России.

Проект оборонного бюджета США, в который была включена поправка, еще не одобрен. В том случае, если палата представителей и сенат примут документ, он будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

После президентских выборов 2016 года в США Москву обвинили во вмешательстве в выборы.

Кремль неоднократно опровергал обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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Спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет вел расследование по этому поводу. В итоге он обвинил группу российских граждан во вмешательстве в выборы, но признал, что не нашел свидетельств сговора ни Трампа, ни его команды с Россией.