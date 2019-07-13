В стиле Aurus: разработан дизайн-проект салона вертолета "Ансат"

Вертолет "Ансат" с новым салоном впервые покажут на Международном авиасалоне МАКС, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Холдинг "Вертолеты России" и Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) создали дизайн-проект салона вертолета "Ансат" в стилистике бренда Aurus, рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга.

"Вертолет "Ансат" с новым VIP-салоном будет впервые представлен в рамках международного авиасалона МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга "Вертолеты России". Главное отличие этой версии вертолета в том, что его салон изготовлен в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и НАМИ", - рассказали в холдинге.

В пресс-службе холдинга также отметили, что стоимость нового "Ансата" будет соответствовать среднерыночной для вертолетов этого класса.

"В первую очередь этот продукт ориентирован на рынок корпоративных и VIP-перевозок. Также создатели вертолета рассчитывают на интерес заказчиков, которые уже выразили свое намерение приобрести автомобиль Aurus", - отметили в "Вертолетах России".

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. Вертолет сертифицирован для применения с медицинским модулем и может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов. Завершены высокогорные испытания "Ансата", подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3,5 тысячи метров.

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Проект "Кортеж" - семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства (лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе). Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей. В феврале бренд был представлен европейской общественности на Женевском автосалоне.