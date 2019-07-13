Адвокат Вышинского призвал Зеленского не допустить провокаций в суде

Дело Кирилла Вышинского насчитывает 20 томов, журналист находится под стражей уже больше года.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский на своей странице в Facebook обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить провокаций во время заседания суда над его подзащитным.

"Господин президент Украины Владимир Зеленский, обращаюсь к вам как гаранту конституции Украины относительно недопущения провокаций во время судебного заседания, направленных во вред имиджу Украины перед мировым сообществом", - написал Доманский.

Кроме того, адвокат обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, с просьбой обеспечить правопорядок во время суда над Вышинским.

"Уважаемый Арсен Борисович, надеюсь, полиция способна обеспечить надлежащее поведение собравшихся "вольных слушателей", а также предотвратить нарушение общественного порядка со стороны провокаторов, которые будут пытаться сорвать судебное заседание 15.07.2019 года в Подольском районном суде города Киева, и принять все предполагаемые законом меры по привлечению "подстрекателей" к ответственности", - отметил Доманский.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.