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Британия и Канада объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ

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Решение о создании коалиции было принято по итогам прошедшей на этой неделе в Лондоне Глобальной конференции по свободе СМИ.

СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд заявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ, передает РИА Новости.

"Коалиция будет сформирована правительствами, которые подпишут официальное обещание говорить и принимать совместные меры в тех случаях, когда свобода СМИ оказывается под угрозой, и поддерживать свободу СМИ по всему миру", - говорится в сообщении МИД Великобритании.

Решение о создании коалиции было принято по итогам прошедшей на этой неделе в Лондоне Глобальной конференции по свободе СМИ. Подобные конференции будут проходить ежегодно, в 2020 году саммит примет Канада.

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"В рамках глобальной кампании свобода СМИ будет поддерживаться новым Глобальным фондом по защите СМИ - международной рабочей группой, которая будет помогать правительствам разрабатывать национальное регулирование и необходимые меры, а также независимой комиссией экспертов по юридическим аспектам под председательством бывшего главы британского Верховного суда лорда Нойбергера и при участии известных международных юристов, в том числе Амаль Клуни, спецпосланника министра иностранных дел по свободе СМИ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в тексте итогового документа, который поддерживают участники Глобальной коалиции по свободе СМИ, подчеркивается, что свобода СМИ подвергается все большему давлению в разных уголках мира.

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Власти Британии ранее отказали RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходит в Лондоне. Британский МИД объяснил отказ в допуске на саммит, "активной ролью RT и Sputnik в распространении дезинформации".

На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса в семи эпизодах. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИДе не ответили ничего.

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Лондон и ранее пытался препятствовать деятельности российских СМИ. Так, после инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери парламентарии призвали правительство отозвать у RT лицензию на вещание.

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Теги:
свобода слова, Канада, Великобритания


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