Опасное наследие: завершено разминирование территории Южной Осетии

За четыре года работы центра "Лидер" было разминировано 130 гектаров территории и уничтожено свыше тысячи взрывоопасных предметов.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Отряд центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МСЧ России завершил четвертый заключительный этап очистки местности Южной Осетии от взрывоопасных предметов, которые остались со времен военных действий на территории республики, передает Sputnik Южная Осетия.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поблагодарил саперов за отличное выполнение задачи по разминированию территории Южной Осетии.

"Зар – это та территория, о которой не было никакой информации. Ваша работа направлена на обеспечение безопасности местного населения. Очистка территории, где был совершен террористический акт, когда убили беженцев, символична для нас и для вас", - сказал Бибилов.

Во время торжественного построения особо отличившиеся саперы центра "Лидер" были награждены президентом Бибиловым Орденами Дружбы, медалями "В ознаменование 10-летия Победы в Отечественной войне народа Южной Осетии" и почетными грамотами.

В свою очередь командир отряда Алексей Завацкий рассказал о результатах работы, обратив внимание на, что самым опасным стал последний участок – окрестности села Зар.

"Личным составом отряда в районе села Зар очищена площадь в 22 гектара, обнаружено, обезврежено и уничтожено 286 взрывоопасных предметов. Работа проходило на двух площадках. Наиболее большую опасность представляли противопехотные мины.Саперы провели работу на высоком профессиональном уровне с соблюдением всех правил безопасности", - доложил Завацкий.

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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.