16:00 15 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.83
  • EUR70.86
Поиск

Вышинский может выйти на свободу 15 июля, заявили в Генпрокуратуре Украины

© Sputnik / Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (198)
59 0 0

Журналиста Кирилла Вышинского, которого на Украине подозревают в госизмене, могут выпустить из заключения в понедельник 15 июля, заявили в Генпрокуратуре Украины.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский может выйти на свободу по решению суда в понедельник 15 июля, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган, это возможно благодаря решению Конституционного суда и "маленькой записочке, которую передали в руки президенту".

Ранее сообщалось, что главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери Вышинского. Текст письма не был разглашен.

© Sputnik / Стрингер
Адвокат Вышинского призвал Зеленского не допустить провокаций в суде

Как отметил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью РИА Новости, заседание станет проверкой нового президента Украины.

"Не хотелось бы увидеть уже до боли знакомую картину, как провокаторы-нацики вламываются в суд. Понятно, что нечто похожее готовится, но для нового президента это будет тест на способность держать слово и налаживать в стране новый уклад", — сказал Киселев.

В свою очередь главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала к спокойствию.

"Сегодня ждем суда по Кириллу Вышинскому. Спокойно ждем", — написала она в Telegram.

В понедельник 15 июля Подольский районный суд Киева рассмотрит дело журналиста. Чтобы поддержать его, на Украину прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова заявила об угрозе давления на суд по делу Вышинского>>

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (198)
Теги:
Вышинский


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Цветы на воде, остров любви и бесконечность: лучшие снимки Drone Awards 2019
Двести тысяч фейерверков: в Москве отметили 75-летие освобождения Вильнюса
Что происходит с организмом человека после баночки колы
Что происходит с организмом человека после баночки колы
Соцсети
Sputnikabkhazia