Вышинский может выйти на свободу 15 июля, заявили в Генпрокуратуре Украины

Журналиста Кирилла Вышинского, которого на Украине подозревают в госизмене, могут выпустить из заключения в понедельник 15 июля, заявили в Генпрокуратуре Украины.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский может выйти на свободу по решению суда в понедельник 15 июля, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган, это возможно благодаря решению Конституционного суда и "маленькой записочке, которую передали в руки президенту".

Ранее сообщалось, что главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери Вышинского. Текст письма не был разглашен.

Как отметил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью РИА Новости, заседание станет проверкой нового президента Украины.

"Не хотелось бы увидеть уже до боли знакомую картину, как провокаторы-нацики вламываются в суд. Понятно, что нечто похожее готовится, но для нового президента это будет тест на способность держать слово и налаживать в стране новый уклад", — сказал Киселев.

В свою очередь главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала к спокойствию.

"Сегодня ждем суда по Кириллу Вышинскому. Спокойно ждем", — написала она в Telegram.

В понедельник 15 июля Подольский районный суд Киева рассмотрит дело журналиста. Чтобы поддержать его, на Украину прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.