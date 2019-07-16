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Смерчь

Разгул стихии: шторм и смерчи прогнозируют в Сочи

© Фото: Nikolas Noonan
В мире
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Ранее сообщалось, что на Сочи надвигается циклон, который грозит курорту ливнями с градом и шквалистым ветром.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik. Власти Сочи предупредили жителей и гостей курорта об угрозе формирования смерчей над Черным морем, сообщается на официальном сайте администрации города.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца дня вторника на участке Магри - Веселое города Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи водоемов", - сказано в сообщении.

Последствия селя на Роза Хуторе, 24 июня 2019
© Foto/ VK/ЧП Сочи
Режим ЧС введен в Красной поляне для ликвидации последствий селя

Кроме того, в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение из-за ливней с градом, шквалистого ветра и угрозы подъема воды в реках. Спасатели и все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

В конце июня на Сочи обрушились проливные дожди, которые стали причиной схода селя в Красной поляне. Из-за стихии была нарушена работа канализационной насосной станции, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс "Моя Россия". Власти города ввели режим ЧС в районе происшествия для ликвидации последствий селя. Также были зафиксированы подтопления в четырех поселках Сочи, без света остались около шести тысяч жителей.

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Теги:
Сочи, Смерч


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