Непогода в Сочи: на границе с Абхазией подтопило дорогу, были задержаны поезда

До конца дня вторника на участке Магри - Веселое города Сочи сохраняется опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи водоемов.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В результате сильных ливней в Сочи подтоплены дороги в районе Кудепсты и Адлера, сообщает Sochi24.tv.

Подтоплена дорога районе торгового квартала "Фара", здесь образовалась значительная пробка. Эта дорога является частью федеральной трассы, ведущей к российско-абхазской границе.

Частично затопленными оказались улицы села Веселое, которое расположено на границе с Абхазией.

В районе Сочи задержаны поезда

Из-за падения металлоконструкции пляжного кафе на железнодорожные пути было нарушено движение поездов.

По данным Северо-Кавказской железной дороги, до полутора часов задерживаются поезда: №6013 Горячий Ключ - Имеретинский курорт, №6805 Туапсе – Имеретинский курорт, №6806 Имеретинский курорт – Туапсе, №492 Адлер – Казань, №6004 Аэропорт Сочи – Туапсе.

"Посторонним предметом было повреждено окно пассажирского поезда №116 Адлер – Санкт-Петербург. Легкие повреждения, царапины, получил один пассажир. ОАО "РЖД" предпринимает необходимые меры для ввода задержанных поездов в график", - говорится в сообщении РЖД.

"По состоянию на 13:45 работы по уборке металлопрофиля с контактной группы железнодорожной сети завершены. Движение поездов организованно в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В Адлерском районе подтоплены 11 домов

В результате мощных ливней в Адлерском районе Сочи подтоплены 11 придомовых территорий, но эвакуация жителей не потребовалась.

"По состоянию на 13:00 зафиксировано 11 подтопленных придомовых территорий в Адлерском районе, в дома вода не заходила! Производится откачка воды с придомовых территорий. Эвакуация не требуется", - сообщило МЧС Краснодарского края в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МЧС Краснодар (@mchs_krasnodar) 16 Июл 2019 в 3:52 PDT

Обильные осадки прошли в Сочи в ночь с понедельника на вторник, а также в первой половине дня вторника.

Ранее власти Сочи и Краснодарского края предупредили жителей об ухудшении погодных условий. В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение из-за ливней с градом, шквалистого ветра и угрозы подъема воды в реках. Спасатели и все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

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