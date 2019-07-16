Евросоюз ввел санкции против Турции: все из-за бурения у берегов Кипра

В МИД России ранее отмечали, что Москва обеспокоена действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра, призывает стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали введение санкций в отношении Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, передает РИА Новости.

Совет Евросоюза обратил особое внимание на серьезное негативное влияние буровых операций Турции в водах Кипра, на отношения страны с ЕС и призвал Анкару прекратить свою буровую деятельность.

"Совет вновь подтверждает серьезное незамедлительное негативное влияние, которое такие незаконные действия оказывают на весь спектр отношений Евросоюза с Турцией. Совет вновь призывает Турцию воздерживаться от таких действий, действовать в духе добрососедства и уважать суверенитет и суверенные права Кипра в соответствии с международным правом", - говорится в в пресс-релизе Совета ЕС.

Кроме того, Совет ЕС принял решение воздержаться от диалога с Турцией на высоком уровне.

"В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ в Турции Совет принимает решение приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и соглашается не проводить заседания совета ассоциации и дальнейшие заседания на высоком уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией", - отмечается в документе.

Более того, Совет ЕС поручил главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и Еврокомиссии продолжить работу над вариантами санкций против Турции.

"Совет продолжает заниматься этим вопросом и в соответствии с выводами Европейского совета от 20 июня предлагает высокому представителю и комиссии продолжить работу над вариантами точечных мер в свете продолжающихся буровых работ в Восточном Средиземноморье. Совет будет внимательно следить за развитием событий и при необходимости вернется к этому вопросу", - говорится в документе.

Совет ЕС также инициировал сокращение помощи Турции в 2020 году в ответ на бурение, которое Анкара ведет в территориальных водах Кипра.

"Совет одобряет предложение Комиссии сократить объем помощи Турции в 2020 году и предлагает Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, особенно в отношении кредитования, финансируемого государством", - говорится в документе.

По информации издания Focus, ЕС также может принять ограничительные меры в отношении компаний либо отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений, если Анкара продолжит настаивать на своей позиции.

МИД Турции в свою очередь заявил, что Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu.

"Турция продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в этом аспекте", — говорится в заявлении МИД.

В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки: "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр назвали это провокацией. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

Ситуация с месторождениями

В кипрской ИЭЗ находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа, провокацией. Турция считает, что имеет право разрабатывать природные богатства в этом регионе.

Греческий МИД ранее осудил бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра, и потребовал немедленно прекратить его. Саммит ЕС ранее выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "адекватно реагировать" на события. Представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что Вашингтон считает действия Турции в территориальных водах Кипра "провокационным шагом" и призывает Анкару остановить бурение.