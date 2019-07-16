Более миллиона жителей Донбасса подписали открытое письмо Зеленскому

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Более миллиона жителей Донбасса подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить боевые действия в регионе и выполнить пункты минских договоренностей, передает РИА Новости.

Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса".

"Сейчас на нашем сайте зарегистрировались миллион человек в поддержку требований к новому президенту Украины. Это жители не только ДНР и ЛНР, это жители всего Донбасса. Сегодня мы решили подготовить открытое письмо Зеленскому с требованием признать выбор Донбасса, прекратить войну и выполнить минские договоренности. Сейчас нас миллион человек, но я уверен, что к тому моменту, когда письмо будет готово, людей будет больше", - сказал общественный деятель и участник акции "Зеленский, признай выбор Донбасса" Владимир Ярош.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров, "чей Крым и кого нет в Донбассе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи пообещал, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить подобные переговоры на высоком уровне. Президент России отметил, что нельзя требовать от России выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине в той части, которая к Москве не относится.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (Россия, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с Россией и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ.

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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.