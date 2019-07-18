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На Крымском мосту завершили укладку рельсов

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Около пяти тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал уложили на двух железнодорожных путях Крымского моста.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Строители моста через Керченский пролив уложили все рельсы, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Две бригады — со стороны Керчи и Тамани — встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Стыковка первого направления состоялась месяцем ранее. Всего на двух путях железной дороги уложили почти пять тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.

Уложенные 25-метровые звенья соединяются в плети — участки длиной в 440 метров — электроконтактной сваркой, на мосту работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы шлифуются, их будет более трех тысяч. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным, говорится в сообщении инфоцентра.

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© Sputnik
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После отсыпки щебнем и выправки каждого пути начнется установка железнодорожной автоматики — устройств сигнализации, централизации и блокировки. В конце года, перед началом движения, строители планируют провести механическую очистку и шлифовку рельсов. Кроме того, на участках железной дороги, примыкающих к берегам, продолжается монтаж шумозащитных экранов: 700 метров со стороны Тамани и 1,3 километра со стороны Керчи.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае прошлого года на Крымском мосту было открыто автомобильное движение. За прошедшее время по мосту проехало уже более пяти миллионов машин. Начать движение поездов планируется в конце этого года.

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Теги:
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