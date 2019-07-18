Google не справился с фильтром: поисковик оштрафовали в России на 700 тысяч рублей

Компания не выполнила требования закона "Об информации" по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Компании Google оштрафована на 700 тысяч рублей из-за выборочной фильтрации результатов поисковой выдачи, сообщает на своем сайте Роскомнадзор.

"Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В отношении Google назначена сумма штрафа в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

"Представителям компании Google неоднократно разъяснялись данные требования закона", - отметили в Роскомнадзоре.

В конце июня глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что компании Google грозит штраф в 700 тысяч рублей за неисполнение законодательства РФ. Он также отмечал, что до конца июля будут проведены все формальные процедуры по данному делу.

По российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц.

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