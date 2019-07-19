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Глава МИД Даур Кове в Никарагуа

Делегация Абхазии приехала на празднование Дня Сандинистской революции в Никарагуа

© Foto / МИД Абхазии
В мире
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Никарагуа первой после России признала независимость Абхазии. Соответствующий указ президент страны Даниэль Ортега подписал 5 сентября 2008 года.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Делегация Абхазии под предводительством главы МИД республики Даура Кове прибыла в Никарагуа на празднование Дня Сандинистской революции, об этом министр иностранных дел сообщил в Facebook.

Кове отметил, что в планах делегации, помимо участия в торжественных мероприятиях, встречи с руководством страны и потенциальными партнерами.

Это уже третий визит абхазских официальных лиц в южно-американскую республику.

В ходе предыдущих визитов, которые состоялись в 2010 и 2017 годах, между двумя государствами был подписан ряд документов, связанных с дальнейшим развитием двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества.

Подробнее об истории взаимоотношений Абхазии и Никарагуа читайте в материале Sputnik.

Теги:
Даур Кове, Даниэль Ортега, Никарагуа


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