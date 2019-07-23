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Борис Джонсон

Борис Джонсон избран премьер-министром Британии

© AFP 2019 / DANIEL LEAL-OLIVAS
В мире
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Джонсон приступит к исполнению обязанностей премьер-министра страны в среду, после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Главой британской Консервативной партии, как и предполагалось, избран экс-глава МИД Британии и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, объявил во вторник правящий комитет партии, передает РИА Новости.

© REUTERS / Andrew Yates
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Финалистов гонки за кресло премьера определила после серии голосований фракция правящей Консервативной партии в палате общин, итоговое же решение было принято рядовыми членами партии тори, голосовавшими по почте.

Борис Джонсон, выступая с речью после оглашения результатов выборов, объявил приоритетами победу над оппозицией и осуществление Brexit до 31 октября.

"Мы нанесем поражение Джереми Корбину, мы победим лейбористов. Мы придадим энергии стране, мы осуществим Brexit к 31 октября. Наша цель – нанести поражение и выйти из ЕС", - сказал Джонсон.

Официальная передача власти от действующего премьера к новому пройдет в среду, после последней для Тэрезы Мэй сессии ответов на вопросы депутатов в парламенте.

Королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство. Назначения на ключевые посты, как ожидается, будут объявлены в среду вечером.

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Теги:
Великобритания, Тереза Мэй, Борис Джонсон


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