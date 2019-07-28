Нашествие охотников за пришельцами: какие тайны хранит "Зона 51" в США

СУХУМ, 28 июл — Sputnik. Командование ВВС США предупредило, что военные откроют огонь на поражение по атакующим уфологам. Остановит ли это желающих посмотреть на инопланетян, разбиралась Софья Мельничук в материале для РИА Новости.

Сверхсекретный объект

Конспирологи уверены, что в "Зоне 51" в штате Невада правительство Соединенных Штатов втайне от граждан страны и всего мира контактирует с внеземными цивилизациями и ставит опыты над пришельцами.

В 2013 году подозрения любителей теории заговора подтвердились: ЦРУ рассекретило ряд документов. Раскрыли точное расположение зоны, которого до этого никто не знал. Находится она в пустыне Мохаве, в 160 километрах от Лас-Вегаса, рядом с авиабазой Эдвардс.

До 1950 года здесь был полигон, где военные пилоты упражнялись в воздушной стрельбе. Почему объект назвали именно "Зоной 51", неизвестно. Предполагается, что это связано с близостью к ядерному полигону в Неваде, который разделялся на нумерованные зоны. В 1950-х в "Зоне 51" испытывали самолеты-разведчики U-2, которые совершали полеты и над СССР.

© AP Photo. John Locher Указатель на трассе 375 (шоссе НЛО), ведущей к "Зоне 51" в Неваде, США

С тех пор, по официальной информации, там проводят военные учения. База по-прежнему строго секретная. Сотрудников — как военных, так и гражданских — из аэропорта Лас-Вегаса доставляет пассажирский самолет без опознавательных знаков. Территория вокруг "Зоны 51" принадлежит государству, на каждом шагу предупреждения о том, что запрещена фото- и видеосъемка, нельзя приближаться к ограждениям. Все, кто попадает на базу, подписывают документы о неразглашении. Дело ясное: там прячут пришельцев.

Правда, в документах ЦРУ ничего не говорилось о том, что на объекте есть представители инопланетных цивилизаций. Но энтузиастов, ищущих контакты с другими мирами, это не смущает.

Легенды об НЛО

О "неопознанных объектах" над базой любители тайн заговорили в 1950-х, как раз когда засекреченные самолеты-разведчики необычной формы совершали над пустыней пробные полеты. Командование американских ВВС не спешило развеять слухи.

Любопытным власти отвечали, что увиденное над пустыней — "природное явление" или последствия полетов аппаратов, изучающих погодные условия на большой высоте.

Испытания U-2 завершились в конце 1950-х, но базу не закрыли. Ее продолжили использовать для тестирования военных летательных аппаратов. В их числе были ударный самолет F-117 "Ночной ястреб" (F-117A) и самолет-разведчик А-12.

Легенды о пришельцах на базе тем не менее уже успели стать частью поп-культуры Северной Америки. В 1989 году некто Роберт Лазар, якобы работавший в "Зоне 51", обвинил власти во лжи и рассказал о девяти инопланетных кораблях, хранящихся на базе. Никаких доказательств не привел. Объяснил все просто: правительство уничтожило информацию о его реальном прошлом.

© AFP 2019 / Getty Images/David Becker Туристический объект Area 51 Alien Centre в долине Амаргоса, штат Невада

Спасти инопланетян

Узнать доподлинно, что происходит на объекте, невозможно. Ближайшая гора, откуда можно заглянуть за забор, — Тикабу, однако она слишком далеко. Поэтому фантазию любителей уфологии ничто не ограничивает. Кто-то уверен, что там людей пытаются скрещивать с гуманоидами, другие считают, что инопланетные существа уже захватили землю и на базе находится их тайное правительство. Есть версия о том, что в "Зоне 51" сымитировали высадку американских астронавтов на Луну. И самое оригинальное предположение: "Зону 51" придумали специально, чтобы отвлечь от настоящего центра, исследующего инопланетян.

Двадцать седьмого июня в фейсбуке появилась группа "Штурм "Зоны 51", всех нас они не остановят". Организаторы предлагают отправиться в долину Амаргоса, атаковать военную базу 20 сентября, посмотреть на инопланетян и спасти их.

За месяц 1,9 миллиона человек выразили желание поучаствовать в штурме, еще 1,4 миллиона — заинтересовались мероприятием. РИА Новости не удалось связаться с инициаторами акции. Скорее всего, те, кто запустил этот флешмоб, просто пошутили.

"Мы встретимся у туристической достопримечательности "Центр пришельцев" у "Зоны 51" и решим, как нам попасть на базу", — говорится в фейсбуке. В комментариях предлагают абсурдные планы по штурму базы с участием метателей камней и обладателей магических способностей.

Комментаторы также активно делятся мемами, предупреждают о возможной опасности и указывают, что всех пришельцев давно эвакуировали в другое место. Некоторые предполагают, что штурм базы финансирует сам Марк Цукерберг, чтобы спасти своего отца: в Сети не раз отмечали, что американский миллиардер похож на пришельца. Публикуют кадры, якобы снятые на секретных объектах, где люди в военной форме разбираются, что такое бег в стиле Наруто. Кто-то выкладывает видеозаписи собственных тренировок перед штурмом. В общем, сплошное веселье. Больше всего это похоже на обычный ажиотаж в социальной сети, который не выплескивается дальше страничек пользователей.

При этом организаторы уже монетизируют свою затею. На сайте Stormarea51 продаются футболки, кружки и сумки с символикой базы и изображением пришельцев. Футболки стоят 20 долларов, кружки — 15, сумки — 40.

Однако в ВВС США на всякий случай предупредили, что откроют огонь на поражение при любой попытке несанкционированного вторжения на территорию "Зоны 51".

РИА Новости связалось с одной из немногих гостиниц, находящихся в непосредственной близости от базы. Little A’Le’Inn — небольшой отель в городе Рэйчел. По словам Пат, которая работает там уже 30 лет, с таким она сталкивается впервые.

© AFP 2019 / Getty Images/David Becker Въезд на территорию военной базы "Зона 51" в США

"Все эти годы мы занимались организацией туров и мероприятий, посвященных пришельцам. Ворота базы находятся, можно сказать, у нас на заднем дворе, в нескольких километрах, — пояснила она. — Но на этот раз дело принимает стихийный характер".

"Выглядит это все серьезно, они и правда собираются приехать, у нас на эти даты все номера забронированы, я такого не припомню", — подчеркнула собеседница. В округе нет практически ничего, разве что пара ранчо, на сайте гостиницы даже есть предупреждение, что вблизи не найти автозаправок. "Полиция в курсе, местные власти тоже знают, что приближается нашествие охотников за пришельцами. Но сейчас мы ничего не организуем, поэтому, думаю, держать людей под контролем будет сложно", — говорит Пат.

Она отметила, что база абсолютно секретная и хорошо охраняется, приближаться к ней безрассудно и опасно.

"Конечно, никто не сможет проникнуть на базу, но настроены они, судя по всему, решительно. Мы всех ждем, всех радушно примем и сделаем все, чтобы ничего дурного не случилось", — заключила сотрудница отеля.

Приедут ли два миллиона энтузиастов в Неваду в конце сентября или все так и останутся в виртуальном пространстве, сказать сложно. Но даже если конспирологи с уфологами и доберутся до ворот базы, раскрыть один из самых больших секретов за всю историю человечества им вряд ли удастся.

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