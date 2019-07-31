Эмбрион-химеру человека и обезьяны создали ученые из США и Испании

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Ученые из Испании и США смогли создать эмбрион-химеру человека и обезьяны в лаборатории в Китае, рассказала участница проекта, биолог и проректор по исследованиям Католического университета Мурсии Эстрелью Нуньес, передает РИА Новости со ссылкой на газета Pais.

В ходе эксперимента исследователи вводили стволовые клетки человека в эмбрионы животных, с целью создания новых органов для трансплантации. © Fotolia / DigitalGenetics Рождение генетически модифицированных детей подтвердили в Китае

Результатом работы ученых стал эмбрион с человеческими клетками, который, тем не менее, не появился на свет, так как ученые остановили процесс роста эмбриона.

Команда ученых состояла из сотрудников Католического университета Мурсии и американского Института биологических исследований Солка, возглавлял работу испанец Хуан Карлос Изписуа.

"Результаты очень многообещающие", - отметила Нуньес, не вдаваясь в подробности эксперимента, поскольку ученые планируют обнародовать его результаты в международном научном журнале.

"Теперь мы, ученые из Католического университета Мурсии и Института биологических исследований Солка, пытаемся добиться прогресса и продолжать исследования не только с человеческими клетками и клетками грызунов и свиней, но и с клетками нечеловекообразных приматов", - заявил глава проекта Изписуа.

Команда ученых проводила исследования в Китае, так как испанские законы ощутимо ограничивают подобные исследования. Допустимыми считаются исследования, связанные со смертельными заболеваниями.

"Итоговая цель - создать человеческий орган, который подходит для трансплантации, однако сам путь к цели почти столь же интересен для ученых", - подчеркнула Нуньес.

Директор Центра регенеративной медицины Барселоны Анхель Райа уже заявила об особой важности соблюдения "этических преград" в экспериментах с химерами.

"Что случится, если стволовые клетки сформируют человеческие нейроны в мозгу животного? Появится ли у него сознание? И что произойдет, если стволовые клетки превратятся в сперматозоиды?" - задается вопросами он. Нуньес, однако, заявляет, что ученые создали механизм, который приведет к "самоуничтожению человеческих клеток, если они мигрируют в мозг".

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