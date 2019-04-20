Как живое: первое напечатанное на 3D-принтере работающее сердце

Ученым в Израиле удалось создать с помощью 3D-принтера живое сердце из тканей человека.

Размер сердца составляет около двух с половиной сантиметров - примерно как сердце кролика. Принтер печатал одно сердце около трех с половиной часов.

Уточняется, что в рамках эксперимента были "распечатаны" несколько десятков сердец, которые будут пересажены животным, чтобы проверить функциональность органа.

Как утверждают ученые, исследование открывает путь к медицине будущего, в которой пациентам больше не придется ждать пересадки органов или принимать лекарства, чтобы предотвратить их отторжение.