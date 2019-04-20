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Как живое: первое напечатанное на 3D-принтере работающее сердце

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  • Первое в мире живое сердце, напечатанное на 3D-принтере, во время демонстрации в лаборатории, Тель-Авив, Израиль
  • Жировые клетки пациента были перепрограммированы в стволовые, именно из них ученые вырастили клетки сердечной мышцы.
  • Процесс печати занял три часа.
  • Сердце получилось крошечным — всего 2,5 сантиметра в диаметре, что соизмеримо с размером сердца кролика.
  • Сердце абсолютно биосовместимо и подходит пациенту.
  • Лаборант смотрит в микроскоп во время демонстрации первого в мире живого сердца, напечатанного на 3D-принтере.
© REUTERS / Amir Cohen
Первое в мире живое сердце, напечатанное на 3D-принтере, во время демонстрации в лаборатории, Тель-Авив, Израиль.

Ученым в Израиле удалось создать с помощью 3D-принтера живое сердце из тканей человека.

Размер сердца составляет около двух с половиной сантиметров - примерно как сердце кролика. Принтер печатал одно сердце около трех с половиной часов.

Уточняется, что в рамках эксперимента были "распечатаны" несколько десятков сердец, которые будут пересажены животным, чтобы проверить функциональность органа.

Как утверждают ученые, исследование открывает путь к медицине будущего, в которой пациентам больше не придется ждать пересадки органов или принимать лекарства, чтобы предотвратить их отторжение.



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Первое в мире живое сердце, напечатанное на 3D-принтере во время демонстрации в лаборатории, Тель-Авив, Израиль
Как живое: первое напечатанное на 3D-принтере работающее сердце
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