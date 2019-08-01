Минобороны России запустило на сайте раздел о миссии в Сирии

В специальном разделе "Миссия в Сирии", помимо видео и инфографики, будут публиковаться заявления и брифинги должностных лиц Минобороны России, информационные бюллетени и другая информация.

СУХУМ, 1 авг — Sputnik. Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный интерактивный раздел "Миссия в Сирии", посвященный деятельности вооруженных сил страны по борьбе с международным терроризмом и усилиям по восстановлению мирной жизни в САР.

Раздел состоит из тематических рубрик, рассказывающих о боевой работе Воздушно-космических сил по точечному уничтожению объектов международных террористических группировок и деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики.

"В рамках сегмента, посвященного деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, представлены карты с гуманитарной обстановкой, информация о проводимых гуманитарных акциях, оказании помощи сирийцам в восстановлении объектов социальной инфраструктуры, предусмотрена возможность просмотра онлайн-трансляций с камер, установленных в местах пунктов пропуска беженцев", - говорится в сообщении Минобороны.

В формате инфографики интернет-пользователям будет доводиться информация о нарушениях боевиками террористических группировок режима прекращения боевых действий. В специальном разделе "Миссия в Сирии" также будут публиковаться заявления и брифинги должностных лиц Минобороны России, информационные бюллетени и другая объективная информация о ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

"Все рубрики нового раздела постоянно пополняемы, материалы доступны в современных интерактивных форматах с широким использованием фото и видеоматериалов, инфографики и онлаин-сервисов", - добавили в ведомстве.

Раздел "Миссия в Сирии" позволит эффективнее противодействовать распространяемым фейкам и участившимся попыткам фальсификации информации о деятельности Вооруженных Сил РФ по борьбе с международным терроризмом и восстановлению мирной жизни на территории Сирийской Арабской Республике.

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