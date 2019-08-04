Масштабная модернизация флота: National Interest оценил парад ВМФ в Петербурге

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. На праздновании 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, Москва продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота, говорится в материале американского журнала The National Interest, передает РИА Новости.
National Interest обратил внимание, что на смотре не присутствовали атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов", зато ВМФ показал новейший фрегат "Адмирал Касатонов" водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, на борту которого есть противолодочная и противоторпедная система "Пакет-НК".
"Именно подобный прагматичный фокус на малых, эффективных кораблях и поддерживает масштабную программу модернизации российского флота", - подчеркивает журналист, замечая что Россия таким образом меняет советское наследие ВМФ.
Также в параде участвовал новый корвет "Гремящий", который является модернизированной версии корветов класса "Стерегущий", и а также дизельная подлодка "Кронштадт" проекта "Лада".
"Небольшая парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьезные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов", - приходит к выводу автор статьи.
День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
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