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Главный военно-морской парад России

Масштабная модернизация флота: National Interest оценил парад ВМФ в Петербурге

© Sputnik / Александр Гальперин
В мире
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Парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, прошел в Санкт-Петербурге в воскресенье 28 июля.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. На праздновании 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, Москва продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота, говорится в материале американского журнала The National Interest, передает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Никольский
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National Interest обратил внимание, что на смотре не присутствовали атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов", зато ВМФ показал новейший фрегат "Адмирал Касатонов" водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, на борту которого есть противолодочная и противоторпедная система "Пакет-НК".

"Именно подобный прагматичный фокус на малых, эффективных кораблях и поддерживает масштабную программу модернизации российского флота", - подчеркивает журналист, замечая что Россия таким образом меняет советское наследие ВМФ.

Также в параде участвовал новый корвет "Гремящий", который является модернизированной версии корветов класса "Стерегущий", и а также дизельная подлодка "Кронштадт" проекта "Лада".

"Небольшая парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьезные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов", - приходит к выводу автор статьи.

© Видео Sputnik
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Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге 28 июля Во время основной части мероприятия по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам. Принимал парад президент Владимир Путин. Во время своей речи глава государства подчеркнул, что Россия будет строить уникальный по своим возможностям флот для сильной суверенной державы.

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

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Теги:
ВМФ РФ


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