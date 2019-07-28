"Благодарю за службу России": Путин поздравил военных моряков с праздником

Парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России прошел в Санкт-Петербурге в воскресенье 28 июля.

Президент России Владимир Путин заявил, что военно-морской флот страны уверенно обеспечивает безопасность государства и готов дать достойный отпор любому агрессору.

По мнению Путина, гарантией этому являются уникальные образцы вооружений и профессионализм моряков.

"Но главное здесь - мужество и выучка флотских экипажей. Верность Андреевскому флагу и преданность Родине остается для них особым возвышенным долгом. При выполнении боевых задач моряки до конца стоят на боевой вахте. В минуты жестоких испытаний готовы отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и Отечество", - отметил российский верховный главнокомандующий.

Во время основной части парада по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам. После этого над Сенатской площадью пролетели самолеты и вертолеты морской авиации: более 40 истребителей, заправщиков, радаров и охотников за подлодками от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

В этом году в торжественных мероприятиях участвовали 26 иностранных военных делегаций. Так, от Индии на парад в Кронштадте прибыл фрегат "Таркаш", построенный на заводе "Янтарь" в Калининграде, от Китая — эскадренный миноносец "Си Ань". Кроме того, накануне в Северную столицу с трехдневным визитом прибыл командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

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