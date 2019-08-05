Психические заболевания стали причиной массовых расстрелов в США, заявил Трамп

В США за прошедшие сутки произошли сразу три случая массовой стрельбы, в результате которых погибли 29 человек, еще 59 человек получили ранения.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил, что случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, передает РИА Новости со ссылкой на WHIO.

Глава Белого дома назвал стрелявших "очень серьезно психически больными", - и добавил, что "проблема с массовыми расстрелами не решается годами, и это необходимо остановить".

Кроме того, президент США заявил, что провел телефонные переговоры с главами минюста, ФБР и представителями конгресса, чтобы обсудить, как остановить массовые убийства в стране, два эпизода которых произошли на выходных в Огайо и Техасе. Трамп добавил, что в 10 утра по Вашингтону в понедельник он выступит с заявлением по этому поводу.

"Ненависти нет места в нашей стране, и мы позаботимся об этом. Я поговорил с обоими губернаторами, с генпрокурором Уильямом Барром, я поговорил с главой ФБР Кристофером Рэем… поговорил с членами конгресса о том, что мы можем сделать. Многие вещи делаются прямо сейчас", - сказал президент США.

Трамп добавил, что в 10 утра по Вашингтону (17:00 мск) в понедельник он выступит с заявлением по этому поводу.

В США в минувшие сутки произошли сразу три случая массовой стрельбы. Сначала в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек, 26 получили ранения.

Стрелок задержан: им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.

После этого произошла стрельба в Дейтоне, штат Огайо, погибли девять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали. Нападавшего опознали как 24-летнего Коннора Беттса. Среди погибших оказалась его сестра.

Третий случай стрельбы в США за сутки: в Чикаго ранены семь человек>>

Третий случай произошел на детской площадке в Чикаго, в результате были ранены семь человек. О задержании нападавшего, который передвигался на черном Chevrolet Camaro, ничего не сообщается.