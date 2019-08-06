Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в Россию соперничеством великих держав

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Присоединение Крыма к России - это одно из последствий "соперничества великих держав", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Новой Зеландии.

По его словам, опубликованным на сайте НАТО, "возросшее соперничество великих держав, более напористая Россия, оказывают давление на основанный на правилах миропорядок, последний пример - закат ДРСМД".

"Мы наблюдаем возросшее присутствие России на Ближнем Востоке, в Сирии, а также попытки России вмешаться и подорвать веру в демократические институты в ряде стран НАТО и других", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг определил соперничество сверхдержав, а также терроризм и киберпреступность главными вызовами, которые в настоящее время стоят перед странами НАТО и их союзниками.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление Столтерберга. В интервью РИА Новости Гемпель объяснил, что Крым воссоединился с Россией не из-за конкуренции великих держав, как полагает генсек НАТО, а на основании волеизъявления крымчан, самостоятельно определивших свое будущее на референдуме.

"Крым — это вообще исконная территория России, и то, что случилось в 90-х годах, когда полуостров оказался в составе Украины, это было глубокой ошибкой и противоестественно для граждан, проживающих на территории полуострова. Крым вернулся в состав России только исходя из волеизъявления крымчан. Это самая ключевая и главная позиция", — сказал он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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