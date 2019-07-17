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Американская база Volkel в Нидерландах, архивное фото

Кому надо, тот увидел: НАТО случайно раскрыло места размещения ядерного оружия

© AFP 2019 / BAS CZERWINSKI
В мире
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Ранее Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона заявило о планах по реанимированию программы сдерживания России в Европе, впервые появившейся в годы холодной войны.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Точки размещения ядерного оружия США оказались случайно раскрыты в докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО, передает РИА Новости со ссылкой на издание Washington Post.

Доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников" был опубликован в апреле, но спустя недолгое время был удален. Издание отмечает, что этом докладе раскрывалось местоположение порядка 150 единиц ядерного оружия США, которое хранится в Европе.

Копия доклада также была опубликована бельгийской газетой De Morgen. В нем отмечается, что "бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции".

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Газета подчеркивает, что на прошлой неделе была опубликована финальная версия доклада, из которой были удалены данные о местах хранения оружия.

Автор доклада Джозеф Дэй в свою очередь обратил внимание на то, что вся информация в документе - материал из открытых источников.

Источник из НАТО, пожелавший остаться анонимным, заявил, что "это не официальный документ НАТО". "Мы не комментируем детали ядерного потенциала НАТО", - отметил он. Многие СМИ тем не менее восприняли доклад как подтверждение факта, который был давно известен многим. Статья в издании De Morgen вышла под заголовком: "Наконец черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие".

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Теги:
ядерное оружие, Европа, НАТО


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