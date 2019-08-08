Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам

Ранее спецслужбы Киргизии предприняли третью попытку штурма дома бывшего главы государства, в результате которой им удалось прорваться на территорию его резиденции.

СУХУМ, 8 авг — Sputnik. Задержан бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, его везут в Бишкек в сопровождении конвоя, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Сообщается, что Алмазбек Атамбаев сдался силовикам.

Накануне вечером киргизские силовики начали операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека, однако тогда его задержать не удалось.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, комментируя ситуацию, заявил, что теперь отношение к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву — как к подозреваемому в тяжелом преступлении.

"Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении", — сказал Жээнбеков.

По его мнению, несмотря на острую критику в СМИ, власти не отправили в Кой-Таш дополнительные силы.

"Постарались не допустить обострения ситуации. Несмотря на то что с атамбаевской стороны было применено огнестрельное оружие, специальные силы не пользовались боевыми патронами. Я посчитал, что пусть лучше пострадает авторитет власти, чем прольется кровь соотечественников", — заявил президент.

По его словам, по названным фактам возбуждено уголовное дело, виновные обязательно понесут наказание.

13 июня парламент Киргизии создал спецкомиссию, по итогам работы которой было заявлено, что Атамбаев, возможно, причастен к шести преступлениям. 25 июня генпрокурор сообщил, что по пяти из шести фактов имеются основания для возбуждения уголовного дела.

© Sputnik Мирбек Сакенов Ситуация у села Кой-Таш

Следственная служба МВД Киргизии три раза вызывала Атамбаева на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Бывший президент отказывается идти на допрос, так как считает решение парламента о снятии его статуса незаконным. Атамбаев подал иск в Конституционную палату.

Первые кадры штурма дома Атамбаева>>

В ответ на вызовы в МВД в качестве свидетеля юрист Атамбаева Сергей Слесарев предложил ведомству представить бывшему президенту список вопросов, которые возникли при досудебном производстве. В МВД на это предложение ответили отказом.