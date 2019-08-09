Экс-президент Киргизии Атамбаев водворен в СИЗО

По последним данным, за два дня столкновений в селе Кой-Таше пострадали 98 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По словам адвоката бывшего президента, экс-главе государства предъявлены предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

"Пока мало что известно, но его обвиняют в коррупции по делу Батукаева", - заявил Слесарев.

В 2006 году криминальный авторитет Азиз Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента.

В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику. Впоследствии выяснилось, что к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники.

По делу об освобождении Батукаева уже арестованы несколько врачей, вынесших заведомо неверный диагноз, а также бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Киргизии Динара Сагинбаева и бывший советник председателя государственной службы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев. Задержанные обвиняются в соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге.

Задержание Атамбаева

Накануне вечером киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше. У дома бывшего президента собрались сотни его сторонников, спецназ применил против них светошумовые гранаты и резиновые пули, а те открыли ответный огонь. Задержать Атамбаева не удалось.

С утра столкновения сторонников экс-президента и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек, один боец спецназа погиб.

После продолжительных переговоров Атамбаев сдался. В сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой его привезли в Бишкек.

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Позднее его лишили неприкосновенности.Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет".

Первые кадры штурма дома Атамбаева>>

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом.