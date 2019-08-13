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Президент США Дональд Трамп

США "многое узнали" из ЧП в Архангельской области, заявил Трамп

© AFP 2019 / Mangel Ngan
В мире
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Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки в четверг 8 августа.

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты многое поняли из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, передает РИА Новости.

"Соединенные Штаты многое узнали в связи с неудачей, приведшей ко взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более современные технологии. Взрыв российского Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо!" - написал он в своем Twitter.

Пожар, архивное фото
© Sputnik
Испытания реактивной установки стали причиной ЧП на полигоне под Архангельском

В американской разведке предполагают, что вблизи населенного пункта Ненокса взорвался прототип крылатой ракеты "Буревестник", которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall. В Минобороны России и Росатоме ранее проинформировали, что взрыв с последующим возгоранием произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Чрезвычайное происшествие на полигоне Минобороны России в Архангельской области произошело 8 августа. Росатом заявил о гибели пяти своих специалистов. Они посмертно награждены орденами Мужества.

Взрыв произошел в воинской части в Архангельской области: есть жертвы>>

Еще три представителя саровского ядерного центра получили ранения, они находятся больнице, им оказывается необходимая помощь.

Теги:
Дональд Трамп, Министерство обороны РФ, Росатом


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