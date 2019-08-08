Взрыв произошел в воинской части в Архангельской области: есть жертвы

Что стало причиной ЧП пока неизвестно, на место готовится вылететь санавиация.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Два человека погибли, еще 15 пострадали, по предварительным данным, при взрыве на территории воинской части в Архангельской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"Взрыв произошел в воинской части в 30 километрах от Северодвинска. Предварительно, двое погибших и 15 пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП выясняются, добавил он.

Санитарная авиация готова вылететь в район инцидента, больницы - принять возможных пострадавших, сообщили в пресс-службе губернатора Игоря Орлова.

"Губернатор распорядился подготовить санавиацию. Больницы Архангельской области готовы к возможному приему пострадавших при инциденте под Нёноксой", - сообщил собеседник агентства.

В чем причина инцидента и что именно произошло, глава региона не уточнил.

Позже стало известно, что причиной взрыва, который, по уточненным данным, произошел на военном полигоне, стали испытания реактивной двигательной установки.

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