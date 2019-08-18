Танкер раздора: Гибралтар отказался задерживать иранское судно по запросу США

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства страны.

В документе отмечается, что область законодательства Евросоюза уже, чем в США, и оснований для дальнейшего задержания судна нет. По данным агентства, Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.

4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить танкер.

В четверг 15 августа посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В субботу 17 августа суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1,

Читайте также: