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Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе

Работа коалиции: в США рассказали о планах патрулирования Ормузского пролива

© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
В мире
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Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что присутствие внешних сил в Персидском заливе станет основной причиной напряженности в регионе.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Вице-адмирал Военно-морских сил США Майкл Гилдэй заявил, что Вашингтон намерен переложить на партнеров до 90 процентов ответственности за обеспечение безопасности судов в Ормузском проливе, передает РИА Новости.

"Это будет на 80-90 процентов работой коалиции и в гораздо меньшей степени работой США, которая прежде всего направлена на предоставление разведданных остальным. Мы будем сопровождать наши корабли, но не будем присутствовать там в большом количестве. Идея в том, чтобы региональные партнеры взяли на себя львиную долю нагрузки", - сказал Гилдэй, выступая в сенате.

По его мнению, у США есть ресурсы в регионе, обеспечивающие безопасность американских кораблей, которых, как подчеркнул вице-адмирал, там немного.

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Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.

Лондон также заявлял о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.

Война танкеров

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить танкер.

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Примерно через неделю СМИ сообщили, что пять малых кораблей, предположительно, иранских, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Но сопровождавший судно фрегат HMS Montrose сделал кораблям устное предупреждение, и те пропустили танкер.

Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна. Тем не менее Великобритания заявила, что обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.

В пятницу 19 июля иранский Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер из-за нарушения международных норм.

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Теги:
Ормузский пролив, танкеры, Ближний Восток, США


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